Hindistan’da yıldırım 20 can aldı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

BBC’nin haberine göre, son 24 saatte eyaletin 8 bölgesinde düşen yıldırımlar 20 kişinin ölümüne yol açtı.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar yaptığı açıklamada, vatandaşların afet yönetim merkezinin uyarılarına uymasını istedi. Kumar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (Yaklaşık 89 bin 500 TL) tazminat ödeneceğini açıkladı.

2019'DA 3000 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Al Jazeera'nın haberine göre Hindistan'daki fırtınalar her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden oluyor.

Hindistan'da, 2019 yılında yıldırım düşmesi sonucu 3000 kişi hayatını kaybetmişti.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.