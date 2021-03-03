Hindistan’daki Myanmarlı mülteciler ülkelerindeki darbeyi protesto etti

AA

Başkent Yeni Delhi’deki Jantar Mantar Meydanı’nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 300 Myanmarlı katıldı.

Göstericiler, Myanmar’da demokrasinin yeniden tesis edilmesi için askeri yöneticilere baskı yapması için Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye çağrıda bulundu.

Gösteriler sırasında, darbeyi desteklediğini düşündükleri Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve darbe liderlerinin fotoğraflarının bulunduğu bir tabut yakıldı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.