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        Haberler Dünya Hindistan’ın Ay'dan sonra yeni rotası: Güneş

        Hindistan’ın Ay'dan sonra yeni rotası Güneş

        Hindistan'ın Güneş'i inceleyecek Aditya-L1 uydusu, Güneş ve Dünya arasındaki Lagrange noktasına başarılı bir şekilde fırlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 02.09.2023 - 16:49
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        Hindistan'ın yeni rotası: Güneş
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        Hindistan, Ay'ın güney kutbu yakınına ilk iniş yapan ülke olarak tarihe geçtikten sonra bu kez rotayı Güneş'e çevirdi.

        Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumundan (ISRO) yapılan açıklamada, Aditya-L1 uzay aracının Güneş’i incelemek üzere yerel saatle 11.50'de Sriharikota Adası'ndaki uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.

        Aditya-L1’in yolculuğunun 4 ay süreceği, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre (Dünya ile Güneş arasındaki mesafesinin yüzde 1'i) uzaklaşacağı belirtildi. Uzay aracının yolculuğunu “Lagrange” adı verilen noktada tamamlayacağı aktarıldı. Aditya-L1, Lagrange noktasına ulaştığında Güneş'in etrafında Dünya ile aynı hızda dönebilecek. Bu, aynı zamanda uydunun çalışması için çok az yakıta ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

        Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke olmuştu

        Hindistan'ın Chandrayaan-3 insansız uzay aracı ise 23 Ağustos’ta bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayarak Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna iniş yapmayı başarmıştı. Hindistan böylece ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a "yumuşak iniş" gerçekleştirebilen dördüncü, Ay'ın az keşfedilen güney kutbuna inen ilk ülke olmuştu.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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