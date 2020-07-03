Hint koreograf Saroj Han hayatını kaybetti

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NDTV kanalındaki habere göre Han, 20 Haziran'da nefes darlığı şikayetiyle Mumbai'de hastaneye kaldırıldı.

Han'ın yeğeni Manish Jagwani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü koreografın bu sabah ani kalp durması sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Han'ın ölümü üzerine Akshay Kumar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Bollywood yıldızı ve siyasetçi sosyal medyada taziye mesajları yayımladı.

Kariyerinde 2 binin üzerinde şarkının koreograflığını üstlenen Han, çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

Hint aktör Sushant Singh Rajput, 14 Haziran'da Mumbai'deki evinde ölü bulunmuştu.

Bollywood sineması oyuncularından 53 yaşındaki Irrfan Han 29 Nisan'da, 67 yaşındaki Rishi Kapoor da 30 Nisan'da yaşamını yitirmişti.