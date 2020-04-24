Hint Müslümanları ramazana sokağa çıkma yasağı altında giriyor

AA

Ülkede Müslümanlar, "hilalin görünmesine" bağlı olarak yarın veya pazar günü oruç tutmaya başlayacak.

Kanaat önderleri, Kovid-19 salgını sebebiyle Müslümanlara namazlarını evde kılması ve geniş katılımlı iftarlardan kaçınması çağrısında bulundu.

Ülke çapında camilerden yapılan duyurularda sokağa çıkma yasağına ilişkin kurallara uyulması istendi.

Ünlü alim Mevlana Atik Ahmed Bastavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hint Müslümanları için zor zamanlar. Onlar hükümetin emirlerini takip etmeli ve evlerinde kalmalılar." dedi.

Hindistan'da 200 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor.

Başbakan Narendra Modi tarafından 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

- Müslümanlar hedef haline getirildi

Hindistan'da mart ayı başında Tebliğ Cemaati tarafından başkent Yeni Delhi'de düzenlenen etkinliğe katılan kişilerde Kovid-19 tespit edilmesi ve virüsün farklı bölgelere yayılması, Müslümanları nefret söylemleriyle karşı karşıya bırakmıştı.

Hükümet yanlısı televizyon kanalları, sosyal medya kullanıcıları, yazarlar ve gazetecilerin aralarında bulunduğu kişi ve kurumlar Müslümanları adeta hedef tahtası haline getirmişti."