1973 yılında Bharati'nin kendi ifadelerine göre gördüğü bir rüya sebebiyle bir sabah uyandığında Sadhu kızılderilisi olmaya karar veriyor ve Hinduzim inancına ait Şiva'ya kendini adıyor.

Daha önce evli olan Amar Bharati üç çocuğunu ve Yeni Delhi'deki katiplik işini bırakarak 1973 yılında hayatını tamamen değiştiriyor.

1973'ten itibaren sarsılmaz bağlılığını ve dünya çapında barışı savunmak için sağ kolunu havaya kaldırıyor. Koşulsuz bağlıklıkla iki yıl boyunca dayanılmaz acıya katlandı ancak asla vazgeçmedi. Kolundaki tüm hisleri ve kasları yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

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DÜNYA BARIŞI VE HİNDUZİM'E OLAN BAĞLILIĞINI SİMGELİYOR

Hindistan'da, Sadhu'lar sıklıkla en katı kefaret biçimlerine girişirler, böylece ruhani bağlamda kurtuluş ve aydınlanma arayışı yakalarlar.

Bir gün samimi bir röportajda Bharati "Çok fazla şey istemiyorum. Neden oğullarımızla kendi aramızda kavga ediyoruz? Aramızda neden bu kadar kin ve düşmanlık var? Ben sadece tüm Hintilerin ve tüm dünyanın birbirirle barış içinde yaşamasını istiyorum" dedi.