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Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!

10.08.2018 - 11:10 | Güncelleme:

Hint mutfağının bol baharatlı yemek dünyasına hazır mısınız? Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden karnıyarık yemeğini bir de onlardan öğrenmeye ne dersiniz? İşte Hint usulü karnıyarık!

  • 1 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
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    Hint mutfağına aşina değilseniz, aşina olduğunuz bir lezzet olan karnıyarık ile başlamaya ne dersiniz? Bu karnıyarık bildiğiniz karnıyarık tarifinden çok farklı! Haydi mutfağa!

  • 2 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    2 | 88

    Hintli dayı önce bir parmağı geçkin boyuttaki patlıcanları topluyor. Patlıcanlar çok da büyük olmasın. İçini yarıp harcı doldurmaya yetecek büyüklükte olması kafi.

  • 3 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    3 | 88

    Sonra harcı hazırlamaya geçiyor. Diş sarımsak, toz kırmızı biber ve kimyonu ekliyor.

  • 4 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    4 | 88

    İçine biraz tuz ekliyor.

  • 5 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    5 | 88

    Havanda hepsini dövüyor.

  • 6 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    6 | 88

    Ardından kişnişleri ince ince doğruyor. Siz kişniş sevmiyorsanız, maydonoz kullanabilirsiniz.

  • 7 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    7 | 88

    Ayrı bir kapta nohut ununu, hazırladığınız ezme ile karıştırıyor. İçine yağ ekliyor. 

  • 8 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    8 | 88

    Doğranan kişnişleri de katıyor. 

  • 9 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    9 | 88

    Ardından biraz toz şeker, zerdeçal katıp karıştırıyor. 

  • 10 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    10 | 88

    Köfte harcı ortaya çıkıyor.

  • 11 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    11 | 88

    İşte köfte harcı!

  • 12 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    12 | 88

    Harç hazır olduğuna göre sıra patlıcanlarda.

  • 13 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    13 | 88

    Patlıcanları ortadan kesiyor.

  • 14 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    14 | 88

    Tamamını boydan boya kesmiyor.

  • 15 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    15 | 88

    Harcın içine doldurulabileceği kadar yarık açıyor.

  • 16 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    16 | 88

    Harcı patlıcanlara dolduruyor.

  • 17 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    17 | 88

    Harcı tüm patlıcanlara dolduruyormaya devam ediyor.

  • 18 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    18 | 88

    Harcın bir kısmını ayırıyor. Tamamını patlıcanlara harcamıyor, çünkü bir de sürprizi var.

  • 19 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    19 | 88

    Tüm patlıcanlar dolduruldu.

  • 20 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    20 | 88

    Sıra pişirilmesinde.

  • 21 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    21 | 88

    Güveve ya da tencereye sıvı yağ koyun.

  • 22 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    22 | 88

    Patlıcanlara sıvı yağa atın.

  • 23 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    23 | 88

    Tüm patlıcanları yağa atıyor.

  • 24 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    24 | 88

    Patlıcanları yağda biraz çeviriyor.

  • 25 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    25 | 88

    Ardından güvece bir kap su ekliyor.

  • 26 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    26 | 88

    Güvecin üzerini tepsi ile kapatıyor.

  • 27 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    27 | 88

    Tepsinin üzerine de bir miktar su koyuyor.

  • 28 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    28 | 88

    Bir süre sonra tepsiyi güvecin üzerinden kaldırıyor.

  • 29 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    29 | 88

    Patlıcanlar tamamen pişmiş görünüyor.

  • 30 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    30 | 88

    Patlıcanların üzerine biraz taze kişniş doğruyor.

  • 31 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    31 | 88

    Kişnişler doğrandıktan sonra sıra kalan harçta.

  • 32 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    32 | 88

    Kalan iç malzemeyi biberlere dolduruyor.

  • 33 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    33 | 88

    Bunları da yağda kızartıyor.

  • 34 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    34 | 88

    Fakat sonrasında içine su eklemiyor. Biberler sadece kızartılıyor.

  • 35 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    35 | 88

    Ve sıra sunumda. Pişen karnıyarıklar ve biberler tepsiye dizildi. Hintli dayıya afiyet olsun!

  • 36 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    36 | 88
  • 37 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    37 | 88
  • 38 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    38 | 88
  • 39 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    39 | 88

    Arumugam isimli Hintli adam, "Village food factory" adlı kanalında paylaştığı yemeklerle kısa sürede fenomen oldu. Hintli adam, oğlu Gopinath tarafından videoları çekilip YouTube aktarılan videolarla tanındı.

  • 40 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    40 | 88

    YouTube'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan adam, kimi zaman 25 kiloluk deve kuşunu pişirip afiyetle yiyor, kimi zaman da körili ördek sote yapıyor. Hintli dayının ilgi gören lezzetlerinden biri de karpuzlu tavuk kapama! İşte şef edasıyla ilginç yemekler yapan Hintli amcadan körili karpuzlu tavuk kapama tarifi...

  • 41 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    41 | 88

    Hintli adam ilk önce karpuzları alana getirdi.

  • 42 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    42 | 88

    Ardından ateş yakmak için zemini ıslattı.

  • 43 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    43 | 88
  • 44 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    44 | 88

    Malzemeleri bir tepside getirdi.

  • 45 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    45 | 88

    Tavukları suda yıkadı. 

     

  • 46 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    46 | 88

    Bir tencereye koydu.

     

  • 47 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    47 | 88
  • 48 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    48 | 88

    Bu sırada karpuzların içini oymaya koyuldu.

  • 49 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    49 | 88
  • 50 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    50 | 88
  • 51 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    51 | 88
  • 52 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    52 | 88
  • 53 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    53 | 88
  • 54 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    54 | 88
  • 55 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    55 | 88

    Tavuğu çeşitli yeşillik ve baharatlarla zenginleştirdi.

  • 56 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    56 | 88
  • 57 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    57 | 88
  • 58 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    58 | 88
  • 59 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    59 | 88
  • 60 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    60 | 88
  • 61 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    61 | 88

    Tavukların üzerine yeşil erik doğradı.

  • 62 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    62 | 88
  • 63 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    63 | 88
  • 64 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    64 | 88
  • 65 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    65 | 88

    Üzerine yağ döküp elleriyle karıştırdı.

     

  • 66 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    66 | 88
  • 67 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    67 | 88

    İçini oyduğu karpuzların içerisini tavuklarla doldurdu. 

     

  • 68 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    68 | 88
  • 69 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    69 | 88
  • 70 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    70 | 88
  • 71 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    71 | 88
  • 72 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    72 | 88
  • 73 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    73 | 88

    Tavukların üzerine kırmızı soğanlar yerleştirdi. 

     

  • 74 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    74 | 88
  • 75 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    75 | 88
  • 76 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    76 | 88
  • 77 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    77 | 88
  • 78 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    78 | 88

    Tencere şeklini verdiği karpuzların içindeki tavukları ateşte pişirdi. 

     

  • 79 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    79 | 88
  • 80 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    80 | 88
  • 81 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    81 | 88
  • 82 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    82 | 88

    Körili tavuğu tencereye, oradan tabağa aldı ve afiyetle yedi! 

     

  • 83 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    83 | 88
  • 84 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    84 | 88
  • 85 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    85 | 88
  • 86 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    86 | 88
  • 87 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
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  • 88 Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
    88 | 88

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Bunların elleri ile yemesi vs beni çok iğrendiriyor Allah affetsin de. Midem kalktı
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