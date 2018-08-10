Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!
10.08.2018 - 11:10 | Güncelleme:
Hint mutfağının bol baharatlı yemek dünyasına hazır mısınız? Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden karnıyarık yemeğini bir de onlardan öğrenmeye ne dersiniz? İşte Hint usulü karnıyarık!
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Hint mutfağına aşina değilseniz, aşina olduğunuz bir lezzet olan karnıyarık ile başlamaya ne dersiniz? Bu karnıyarık bildiğiniz karnıyarık tarifinden çok farklı! Haydi mutfağa!
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Hintli dayı önce bir parmağı geçkin boyuttaki patlıcanları topluyor. Patlıcanlar çok da büyük olmasın. İçini yarıp harcı doldurmaya yetecek büyüklükte olması kafi.
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Sonra harcı hazırlamaya geçiyor. Diş sarımsak, toz kırmızı biber ve kimyonu ekliyor.
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İçine biraz tuz ekliyor.
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Havanda hepsini dövüyor.
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Ardından kişnişleri ince ince doğruyor. Siz kişniş sevmiyorsanız, maydonoz kullanabilirsiniz.
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Ayrı bir kapta nohut ununu, hazırladığınız ezme ile karıştırıyor. İçine yağ ekliyor.
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Doğranan kişnişleri de katıyor.
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Ardından biraz toz şeker, zerdeçal katıp karıştırıyor.
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Köfte harcı ortaya çıkıyor.
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İşte köfte harcı!
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Harç hazır olduğuna göre sıra patlıcanlarda.
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Patlıcanları ortadan kesiyor.
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Tamamını boydan boya kesmiyor.
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Harcın içine doldurulabileceği kadar yarık açıyor.
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Harcı patlıcanlara dolduruyor.
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Harcı tüm patlıcanlara dolduruyormaya devam ediyor.
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Harcın bir kısmını ayırıyor. Tamamını patlıcanlara harcamıyor, çünkü bir de sürprizi var.
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Tüm patlıcanlar dolduruldu.
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Sıra pişirilmesinde.
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Güveve ya da tencereye sıvı yağ koyun.
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Patlıcanlara sıvı yağa atın.
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Tüm patlıcanları yağa atıyor.
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Patlıcanları yağda biraz çeviriyor.
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Ardından güvece bir kap su ekliyor.
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Güvecin üzerini tepsi ile kapatıyor.
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Tepsinin üzerine de bir miktar su koyuyor.
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Bir süre sonra tepsiyi güvecin üzerinden kaldırıyor.
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Patlıcanlar tamamen pişmiş görünüyor.
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Patlıcanların üzerine biraz taze kişniş doğruyor.
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Kişnişler doğrandıktan sonra sıra kalan harçta.
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Kalan iç malzemeyi biberlere dolduruyor.
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Bunları da yağda kızartıyor.
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Fakat sonrasında içine su eklemiyor. Biberler sadece kızartılıyor.
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Ve sıra sunumda. Pişen karnıyarıklar ve biberler tepsiye dizildi. Hintli dayıya afiyet olsun!
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Arumugam isimli Hintli adam, "Village food factory" adlı kanalında paylaştığı yemeklerle kısa sürede fenomen oldu. Hintli adam, oğlu Gopinath tarafından videoları çekilip YouTube aktarılan videolarla tanındı.
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YouTube'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi olan adam, kimi zaman 25 kiloluk deve kuşunu pişirip afiyetle yiyor, kimi zaman da körili ördek sote yapıyor. Hintli dayının ilgi gören lezzetlerinden biri de karpuzlu tavuk kapama! İşte şef edasıyla ilginç yemekler yapan Hintli amcadan körili karpuzlu tavuk kapama tarifi...
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Hintli adam ilk önce karpuzları alana getirdi.
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Ardından ateş yakmak için zemini ıslattı.
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Malzemeleri bir tepside getirdi.
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Tavukları suda yıkadı.
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Bir tencereye koydu.
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Bu sırada karpuzların içini oymaya koyuldu.
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Tavuğu çeşitli yeşillik ve baharatlarla zenginleştirdi.
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