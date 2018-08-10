Hintli amca yine iş başında! Bu da Hint usulü karnıyarık!

Hint mutfağının bol baharatlı yemek dünyasına hazır mısınız? Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden karnıyarık yemeğini bir de onlardan öğrenmeye ne dersiniz? İşte Hint usulü karnıyarık!