Kurbağalar törenle evlendirildi... Nedeni şaşırttı! 0:00 / 0:00

İHA

Hindistan’ın Tripura eyaletindeki küçük bir kasabada Muson yağmurlarını bekleyen halk, kasabaya yağmur yağdırmak için kurbağaları evlendirdi.

İHA'nın haberine göre kurbağaların evlendirilmesinin kuraklık çeken bölgelere yağış getirdiğine inanan kasaba sakinleri, 2 kurbağa evliliği için geleneksel bir tören düzenledi.

Kurbağa düğününün görüntüleri sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde turuncu bir kıyafet giydirilen ve boynuna çelenk takılan damadın, eflatun bir kıyafet içindeki geline gelenekler uyarınca sindur uyguladığı görüldü.

ENDER GÖRÜLEN BİR DURUM DEĞİL

Hindistan’da kurbağaların evlendirilmesinin bölgeye yağış getirdiğine inanılıyor. Bu nedenle Hindistan ve Bangladeş'te kurbağaların evlendirilmesi ender görülen bir durum değil.

Temmuz 2019'da Madhya Pradesh eyaletinde bir çift kurbağa evlendirilmişti. Kurbağalar daha sonra bölgede etkili olan aralıksız yağışları durdurmak için yerliler tarafından boşandırılmıştı.