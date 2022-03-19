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Hipersonik füze nedir, nasıl çalışır? Kinjal Hipersonik füze hakkında bilgiler!

Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan Rusya Ukrayna savaşı tüm dünyanın gündeminde. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik saldırılarda ilk defa Kinjal Hipersonik füzesi kullanıldığını açıkladı, Hipersonik füze nedir sorusu merak konusu oldu.

  • 01
    Hipersonik füze nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Kinjal Hipersonik füze hakkında bilgiler!

    Rusya Ukrayna savaşında kullanılan Kinjal Hipersonik füzeleri bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Rusya Savunma Bakanlığı'nın İvano-Frankicsk bölgesinde bulunan bir mühmmat deposunu Kinjal Hipersonik füzelerle imha ettiğini duyurdu.

    Bilindiği gibi Kinjal füzelerinin sesten en az 10 kat daha hızlı gidebildiği açıklanmıştı. Uçuş sırasındaki manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut savunma ve füze sistemlerini aşabildiği de bilinen Kinjal füzeleri hakkında her şey merak ediliyor. 
  • 02
    Hipersonik füze nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Kinjal Hipersonik füze hakkında bilgiler!

    HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

    Havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu, Anadolu Ajansı'na, hipersonik füzelerle ilgili değerlendirmesinde şu tanımlamayı yapmıştı:

    "Ses hızı, havacılık ve uzay mühendisliğinde temel tasarım parametrelerinden biridir. Hava-uzay aracı, özellikle atmosferin üst katmanlarında ya da uzay ortamında görev yapacaksa, sesten hızlı uçup uçmayacağı, uçacaksa hangi hızlarda uçacağı, tasarımını doğrudan etkiler. Ses hızında yapılan uçuşa transonik uçuş, sesten hızlı süratlerde yapılan uçuşa ses-üstü ya da süpersonik uçuş denirken, ses hızından en az beş kat yüksek hızlara ise hipersonik denmektedir. Hipersonik hızlarda uçan hava araçlarının tasarım, geliştirme ve testleri, hava-uzay mühendisliğinin en ileri ve karmaşık konularındandır.
  • 03
    Hipersonik füze nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Kinjal Hipersonik füze hakkında bilgiler!

    KİNJAL FÜZESİ HAKKINDA

    Kimyasal, biyolojik, nükleer ya da klasik harp başlıklarıyla donatılmış uzun mesafelere ulaşabilen füzelerin, uçuş şekillerine göre iki ana türü bulunuyor. Bunlar, ilk örnekleri İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmış balistik füzeler ve seyir füzeleridir. Balistik füzeler hedeflerine aerodinamik etkiler altında, eğik atış prensibiyle ulaşan silah sistemleridir. Fırlatmadan itibaren belli bir aşamaya kadar kazandıkları enerjiyi, uçuşlarının geri kalanında kullanarak hedeflerine ulaşır. Seyir füzeleri ise aynı uçaklar gibi hedeflerine yatay şekilde düz uçuş yaparak ve manevralar tatbik ederek ulaşır.
  • 04
    Hipersonik füze nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Kinjal Hipersonik füze hakkında bilgiler!

    Balistik füzelerin radarlarla tespit edildikten sonra düşeceği noktayı tespit etmek görece kolaydır. Zira atmosferik etkiler altında olduğundan, belli bir süre takip edilmeleri halinde uçuş rotaları hesaplanabilmektedir. Ancak seyir füzelerinin hem çok alçaktan uçtukları hem de öngörülemeyen manevralar yapabildikleri için tespit ve takip edilmeleri son derece zordur. Özellikle ses-üstü hızlarda uçan seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleri için büyük tehdit oluşturur.

    Hipersonik hızlarda uçan seyir füzelerinin tehdit katsayısı ise çok daha yüksektir. Zira süratlerinin yüksekliği, hava savunma erken ihbar sistemlerine tespit, teşhis ve takip için gerekli zaman bırakmamaktadır. Hava savunma sistemi önleme yapana kadar geçecek süre içinde silah hedefine varabilmektedir. Bu, hipersonik silahlara sahip olan tarafa sürpriz etkisi avantajını sunan önemli bir farktır."

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