Hipoksik şok nedir?

Hipoksi, oksijen yetmezliği olarak da bilinir. Oksijen tüketen organizmanın dokularını yeterince oksijenle besleyemesi sonucunda ortaya çıkar.

Siyanür zehirlenmesine bağlı olarak kişide hipoksik şok görülebilir. Siyanür, oksijen yokluğuna benzer fizyolojik etkilerle kendini gösterir. Oksijen dokulara normal olarak ulaşır ancak burada tüketilememesine bağlı olarak bir histotoksik (hücresel) hipoksi ortaya çıkar. Hipoksi, yüksek rakımlı uçuşlarda, düşük seviyelerdeki dalışlarda da görülebilir.

HİPOKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipoksi belirtileri, durumun şiddetine göre şekillenir. Baş ağrısı, Nefes darlığı, Yorgunluk, Çarpıntı, Konsantrasyon eksikliği, Deride morarmalar, Donuk bakış, Hafıza kaybı, Bilinç yitimi gibi belirtilerle ortaya çıkar.

HİPOKSİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Hipoksi durumunda hastaya mutlaka bir uzman müdahale etmelidir. Hipoksinin nedenlerine göre nefes alma eylemini kolaylaştırmak için hava yolunu açmak ve kan dolaşımı için bir tetikleyici olmak gerekir. Uzun süre hipoksiye maruz kalan bir hasta için durum çok ciddi olabilir.