Hiranur Vakfı'na ait yapı mühürlendi

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, İBB İmar Müdürlüğü'nün 25 Şubat tarihinde, Sancaktepe Belediyesi'yle kaçak yapının denetimi ve gereğinin yapılması için yazıştığı, 3 ay süre geçtiği yanıt alınamadığı belirtilerek, "6 Haziran'da yeni bir yazıyla ilçe belediyesine sorumluluğu tekrar hatırlatıldı. 4 Ağustos tarihinde İBB'ye yanıt gönderen Sancaktepe Belediyesi, işlemlerin devam ettiğini bildirmekle yetindi. 7 Eylül tarihinde yapının ruhsatına ve mevzuata uygun hale getirilmesi için son bir resmi yazıyla Sancaktepe Belediyesi'ne sorumluluğu hatırlatıldı" denildi.