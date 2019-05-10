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Hırka-i Şerif Ramazan ayı boyunca görülebilecek

AA

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan boyunca Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde görülebilecek

Hırka-i Şerif

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı.

Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, muhafız aile Veysel Karani’nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir, davetliler ve vatandaşlar katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı.Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kutsal emanet, hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek.

Kadir Gecesi teravih namazı sonrası saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek Hırka-i Şerif, arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretten kaldırılacak.Hırka-i Şerif'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, İETT'nin "Ramazan Hattı" otobüslerini kullanarak ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca engelli, yaşlı, hasta ziyaretçiler, sıra beklemeden refakatçiler eşliğinde Hırka-i Şerif'i görebilecek.

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