Hiroshima - Gamba Osaka maçı heyecanı

Hiroshima ve Gamba Osaka, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Hiroshima 37 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Gamba Osaka 15 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Hiroshima, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Gamba Osaka, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 472 kodlu maçı oynayanlar; Hiroshima galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Gamba Osaka galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Hiroshima son hafta oynanan Urawa maçında 1-0 yenildi.

Gamba Osaka ise Nagoya karşılaşmasında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Hiroshima, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Gamba Osaka, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gamba Osaka 3 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.