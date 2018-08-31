Hiroshima - Kashima maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig maçında Hiroshima ile Kashima, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 52 puanlı Hiroshima 1. sırada bulunuyor, Kashima 36 puana sahip ve 7. sırada. Hiroshima son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Kashima, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 306 kodlu maçı oynayanlar; Hiroshima galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Kashima galibiyet oranı 3.10. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hiroshima son hafta oynanan Kashiwa maçında 1-0 yenildi.

Kashima ise Iwata karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Hiroshima, 19 gol attı ve 11 gol yedi.

Kashima, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Kashima, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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