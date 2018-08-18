Hiroshima - Kawasaki maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig maçında Hiroshima ile Kawasaki, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Hiroshima 49 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Kawasaki 40 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Hiroshima, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Kawasaki, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Hiroshima son hafta oynanan Kashiwa maçında 1-0 yenildi.

Kawasaki, Omiya karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Hiroshima, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 9 gol yedi.

Kawasaki, dış sahada 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kawasaki 15 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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