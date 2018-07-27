Hiroshima - Urawa sahaya çıkıyor

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Hiroshima, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Urawa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Hiroshima 41 puanla 1. sırada, Urawa 21 puanla 12. sırada bulunuyor. Hiroshima, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Urawa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 271 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hiroshima kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Urawa sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Hiroshima son haftadaki Urawa müsabasında 1-0 yenildi.

Urawa ise Hiroshima maçında 1-0 kazandı.

Hiroshima, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 3 gol yedi.

Urawa, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Urawa 9 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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