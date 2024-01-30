Hırsız 180 evi internetsiz bıraktı!

85 metre internet kablosu çaldı, 2 mahalleyi internetsiz bıraktı Adana'da pes artık dedirten bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kentte bir kişi, 85 metrelik internet kablosunu çaldı. Olayın ardından 2 mahallede toplam 180 evin internetsiz kaldığı öğrenildi. Hırsızlık anlarına ilişkin de görüntüler ortaya çıktı

Adana’da bir kişinin 85 metre internet kablosu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken 2 mahalle internetsiz kaldı. Olayın şüphelisi kısa süre içinde polis tarafından yakalandı.

İHA'nın haberine göre Yusuf Ç. (43) 17 Ocak günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulutbatlı Hasan Mahallesi’nde 26 Ocak günü de Çamlıbel Mahallesinde bir firmaya ait internet kablolarını keserek çaldı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

"180 EVİN İNTERNETİ KESİLDİ" Her iki mahallede 180 evin interneti kesilince, internete erişemeyen mahalle sakinleri durumu abone oldukları firmaya bildirdi. Firma arıza sebebini öğrenmek için mahalleye geldiğinde kabloların kesildiğini fark etti. Bunun üzerine firma yetkilileri durumu polis ihbar etti.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Yusuf Ç.’in olayı gerçekleştirdiği tespit etti. 85 metre uzunluğunda toplam 25 bin TL değerinde kablo çalan Yusuf Ç. evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Görüntülerdeki bana benziyor ama ben yapmadım" diye kendisini savundu. Öte yandan, Yusuf Ç.’in hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.