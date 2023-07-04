Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!
ABONE OL

Beyoğlu'nda bir hırsız örümcek adam gibi bir binaya tırmanıp daireye girdi

İstanbul Beyoğlu'nda sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi

Hırsız, ev sahibi uyanınca tırmandığı 3.kattan geri indi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi.

İHA'nın haberine göre Beyoğlu Cihangir’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi.

Ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., “Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de yan taraftaki binanın çatı katındaki bana ait daireye girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı” dedi.

Mustafa A., “Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek? Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız” diye konuştu. Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: FETÖ firarisi ABD pasaportuyla giriş yaparken yakalandı
GÜNDEM FETÖ firarisi ABD pasaportuyla giriş yaparken ...
TORBA YASA MADDELERİ 2023 | Yeni torba yasada neler var ve ne zaman çıkacak? Memur zammı, 3600 kademeli emeklilik, staj sigortası, Bağkur sicil affı...
GÜNDEM Kabine Toplantısı ardından gözler torba yasaya ...
Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: Haziran ayında 65 terörist etkisiz... - Haberler
GÜNDEM Bakan Yerlikaya duyurdu! Haziran ayında 65 terörist ...
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | Özgür Aybaş duyurdu: Bir sigara grubuna 5 TL zam geldi! Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Sigaraya zam geldi!
Evde bakım maaşı zammı ne kadar oldu? 2023 Temmuz evde bakım maaşı parası yatan iller listesi açıklandı mı?
GÜNDEM Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?
VERGİSİZ IPHONE fiyatları listesi 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
GÜNDEM Vergisiz iPhone fiyat listesi
Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat artacak! İşte zamlı ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Ekmek fiyatlarına zam geliyor: gramaj düşecek, fiyat ...
SON DAKİKA DEPREM 4 Temmuz 2023 | Bitlis 3.3 ile sallandı! Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Bitlis 3.3 ile sallandı! İşte Kandilli ve AFAD son ...
Son dakika: Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı - Hava durumu haberleri
GÜNDEM Bu iller için yağmur uyarısı
Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon
GÜNDEM Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.