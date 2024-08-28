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        Haberler Gündem Güncel Hırsız tanıdık çıktı: Dövizleri bozdururken yakalandı | Son dakika haberleri

        Hırsız tanıdık çıktı: Dövizleri bozdururken yakalandı

        Mersin'de görev yaptığı apartmandaki daireden 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheli dövizleri bozdururken kendini ele verdi. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:28
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        Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir apartmandaki daireden yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasına ait 672 saatlik görüntüleri inceledi.

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        Teknik takip sonucu hırsızlık şüphelisinin, apartman görevlisi olarak çalışan C.T. olduğu belirlendi.

        Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İkametteki aramalarda çalınan ziynet eşyaları bir kısmı ve döviz ele geçirdi.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan, C.T'nin altınların bir kısmını kuyumcuda bozdurması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        #Mersin
        #hırsızlık
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