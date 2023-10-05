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        İstanbul'da akılalmaz olay! Hırsızı streç filme sarıp darp etti

        İstanbul'da 16 yaşındaki C.B., motosikletini çalmaya çalışan yaşı küçük bir hırsızı streç filme sarıp darp etti. Akılalmaz olayda C.B. o anları kaydetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:50
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        Hırsızı streç filme sarıp darp etti!
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        Kasımpaşa’da bir genç motosikletini ikinci kez çalmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı.

        İHA'nın haberine göre hırsız kaçmaya çalışınca ise onu ayaktan boynuna kadar streç filmle sardı. C.B., hırsıza verdiği akılalmaz cezayı kayda alırken, bir de kendisini darp etti. Yaşananlar kameralara yansırken, gencin polise teslim ettiği hırsız işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.

        Olay, geçtiğimiz Perşembe günü meydana geldi. İddiaya göre yaşı küçük olan bir şüpheli semtte 16 yaşındaki C.B.'ye ait motosikleti çaldı. C.B., kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı. Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız semtte C.B.'ye ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

        HIRSIZI STREÇ FİLME SARDI

        Şüpheli tam motosikleti çalacağı esnada C.B.'ye yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca onu yakalayan genç, elindeki streç filmle onu ayaktan boynuna kadar sardı. Ardından da hırsıza streç kutusuyla birkaç kez vurdu. Genç tüm bu yaşanan akılalmaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından C.B., motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi. C.B.'nin ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

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