Hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti! Babası bozdurması için verdi: Babama ne diyeceğim Bursa'da bir tekstil çalışanının babasından bozdurmak için emanet aldığı 4 bin dolar, iddiaya göre hava alsın diye bir karış kadar camları açık bırakılan park halindeki otomobilden çalındı. Motosikletle otomobilin yanına gelip, parayı çaldığı anlar kameraya yansıyan hırsızın rahatlığı "pes" dedirtti

Bursa'da, bir tekstil çalışanının iddiaya göre babasından bozdurmak için emanet aldığı 4 bin doların çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi'nde bir tekstil firmasında çalışan Recai Demir, babasından bozdurmak için 4 bin dolar aldı. Bu sırada iş yerindeki mesaisini tamamlamamak için dükkana uğrayan Demir, aracının da camlarını hava alsın diye bir karış açık bıraktı.

MESAİNİN ARDINDAN OTOMOBİLİNE DÖNDÜ REKLAM İş arkadaşlarıyla mesaisini tamamlayan Demir, iş yerinin hemen önüne bıraktığı otomobiline bindi. Cüzdanındaki paraya yönelen Demir, 4 bin dolar ve bin lira parasının olmadığını fark etti. Bir süre parasını arayan Demir, bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Plakasız motosikletle gelen bir kişinin etrafı kolaçan ettikten sonra soğukkanlılıkla araca girip parayı çaldığını görünce şoke olan Recai Demir, polise başvurdu.

"BEN ŞİMDİ BABAMA NE DİYECEĞİM" Recai Demir, "Babam bozdurmam için 4 bin dolar, yani ortalama 120 bin lira para verdi. Ben de buraya, iş yerime geldim. Aracı hemen dükkanın önüne bıraktım. Otomobilin içi hava alsın diye de camları bir karış açık bıraktım. Mesaim bittikten sonra tekrar araca geldim. Cüzdanımı kontrol ettim, paranın olmadığını görünce hemen güvenlik kamerasını inceledim. Plakasız motosikletle gelen biri aracıma girip cüzdandan paramı almış. Ben şimdi babama ne diyeceğim? Ben emniyet güçlerimizden hırsızı yakalamasını istiyorum. Bu işi çözerse onlar çözer. Bu adam bugün bizim emeklerimizi çaldı, yarın kim bilir kimin canını yakacak" dedi.