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        Avcılar'da hırsızların yeni hedefi klimalar

        Sıcak hava dalgasının etkili olduğu son günlerde hırsızlar bu kez klimalara dadandı. Avcılar'da bir iş yerinde klima kompresörünü çalan zanlılar anbean görüntülendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:15
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        Hırsızlar sıcak havalarda klimalara dadandı!
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        Avcılar'da havaların ısınması ile hırsızlar klimaları hedef seçiyor. Hırsızların iş yerindeki klima kompresörünü çaldığı o anlar kameraya yansıdı.

        DHA'nın haberine göre iş yeri sahibi Yunus Zengin, "Bundan ortalama 1 yıl önce yazın yine klima çalındı. Pahalı olması tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor. " dedi.

        Avcılar Cihangir Mahallesi'nde elektrikli cihaz tamir servisi bulunan Yunus Zengin, sabah iş yerine geldiğinde klimayı çalıştırmak istedi. Ancak, klima arıza verdi. Dışarı çıkan Zengin, klima kompresörünün yerinde olmadığını gördü. Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Zengin, otomobille gelen hırsızların iş yerindeki klimayı çaldığını tespit etti.

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        "BOMBOŞ DUVARLA KARŞILAŞTIM"

        Otomobille gelen 3 kişinin hırsızlık yaptığını söyleyen Yunus Zengin, "İş yerimize sabah geldiğimizde klimamızı çalıştırmak istedik. Düğmesine bastık. Dış ünite arızası veriyordu. Ben de çıktım dışarı, klima arızalı mı acaba bir sorun var diye. Çıktığımda klimayı göremedim. Bomboş bir duvarla karşılaştım " dedi. Zengin, "Bundan ortalama 1 yıl önce yazın yine klima çalındı. Pahalı olması tamirinin masraflı olması insanları dış üniteleri çalarak piyasaya sürerek tekrar dönüştürmesine neden oluyor. Burada bir piyasa oluşmuş. İnsanlar dış ünite arıyor motorunu değiştiremiyorlar; masraf fazla geliyor. Onlar da geliyor sipariş üzerine oluyor bu iş biraz da talebe göre. Geliyorlar tespit yapıyorlar nerede sökebiliriz diye. Orada söküyorlar klimayı. Piyasada değerlendiriyorlar. Şu anda klimalar çok pahalı o yüzden böyle bir yola başvuruyorlar "dedi. Esnafın mağduriyeti olduğunu belirten Zengin, "Biz emniyete de gittik kayıtlarımızı da verdik. Soruşturma başlatıldı. Diğer kameralara baktılar. Takip ediliyor şu anda ama bunu sürekli yapıyorlar. Esnafın mağduriyeti var bu konuda " dedi. Zengin, "Burada beklemişler güzelce sökmüşler. Başka bir yere takılmak üzere hazır vaziyette götürmüşler. Çok temiz işçilikle söküp götürmüşler. Klimanın kompresörünün değişmesi 5 - 10 bin TL arasında değişiyor. Klima 15 bin ile 20 bin TL arasında. En düşük 5 bin TL'ye onu birine verecek " dedi.

        #haberler
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