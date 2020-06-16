Hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'ndeki bir siteden yaklaşık 80 bin lira değerinde ziynet eşyası, 21 Mayıs'ta Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'nde biri iş yerinden 60 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, 11 Haziran'da Bahçelievler'de şüpheli Şeyma U. (18),Ebru U. (20) ve Ayşe Ç'yi (22) yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şeyma U. tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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