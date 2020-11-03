Hırsızlık operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı - BURSA

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Kent merkezinde bir mağazaya müşteri gibi gelen şüpheli, alarmlarını söküp 6 cep telefonu ile bir akıllı saat çaldı.İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Kimliği I.D. (35) olarak belirlenen şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

- Dinlenme tesislerinde otobüslerden hırsızlık

Şehirler arası otobüsle yolculuk yapan M.M.S'nin (76) dizüstü bilgisayarı ve cüzdanı, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki bir dinlenme tesisinde kayboldu.Eşyalarının çalındığından şüphelenen M.M.S, Bursa'ya geldiğinde durumu polise bildirdi.

Konuyla ilgili O.E'yi (37) yakalayan ekipler, bu kişinin yanında Eskişehir'de yaşayan K.Ö'ye (20) ait dizüstü bilgisayarı da ele geçirdi. Bu bilgisayarın da aynı yöntemle Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinden çalındığı belirlendi.Zanlının dinlenme tesislerindeki otobüslere yolcu gibi binerek, seyahat eden kişilerin eşyalarını çaldığı öğrenildi. Tutuklanan O.E'nin çaldığı bir dizüstü bilgisayarın çantalarını, sokak üzerindeki giysi kumbarasına attığı anlar kameralara yansıdı.

- Çaldığı para ve belgelerle yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu H.A'nın (29) evinden 4 bin dolar, 8 bin lira, 100 avro, dizüstü bilgisayar ve kimlik belgeleri çalındı.H.A'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Suriye uyruklu M.Ş. (22) olduğunu tespit etti.Adresinde yapılan aramalarda 4 bin dolar, 7 bin lira, 100 avro ve kimlik belgeleri ele geçirilen M.Ş. tutuklandı.

- Suçüstü yakalandılar

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 3 kadından şüphelendi.Bu kişileri izleyen ekipler, bir apartmana girdikten sonra dışarı çıkan kadınları gözaltına aldı.D.A, N.A. ve Ç.B'nin üzerlerinde, E.S'nin evinden çalındığı belirlenen 25 bin lira değerinde ziynet eşyası bulundu.Öte yandan, kadınların binaya girip çıktığı anlar kameralara yansıdı.