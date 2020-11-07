Hırsızlık şüphelilerinin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı - GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, 24-25 Ekim tarihleri arasında Mimar Sinan ve Mevlana mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını araştıran Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin A.A. ve M.H.T. olduğunu belirleyen polis, her iki şüpheliyi adreslerinde yakaladı.Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının bulunduğu belirtildi.Bu arada, bir binaya ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin ellerinde ve sırtlarında eşyalarla taksiye bindikleri ve mahalleden uzaklaştıkları görülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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