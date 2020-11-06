Hırsızlık şüphelisi 53 güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucu yakalandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bostancı ve Suadiye'de 6 otomobilden hırsızlık yapılması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili 53 farklı ikamet ve iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlının olay sonrası Marmaray’ı kullanarak uzaklaştığını belirledi.

Ekipler, 10 gün devam eden fiziki takip ve detaylı araştırmalar sonucu şüphelinin İlhan C. (38) olduğunu tespit etti. Zanlı, Suadiye metro istasyonundan Marmaray’a bineceği sırada çaldığı malzemelerle yakalandı.

Yapılan araştırmada, şüphelinin çaldığı malzemeleri Timur Ö. (47) ve Erhan C'ye (27) sattığının belirlenmesi üzerine, bu kişiler de 2 dizüstü bilgisayar ile Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

İlhan C, "otodan hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, Timur Ö. ve Erhan C'ye "suç eşyası satın alma" suçundan adli işlem yapıldı.