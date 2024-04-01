Hırsızlık şüphelisi 8.kattan düştü

Adana'da bir apartmanın 8'inci katındaki daireye hırsızlık için giren Uğurcan K. (36), birbirine bağladığı çarşaflar ile balkondan inmek isterken düşüp, hayatını kaybetti.

ÇARŞAFLARLA SARKIP İNMEK İSTEDİ

DHA'nın haberine göre olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Orta hasarlı olduğu bazı daireleri boşaltılan Özge Apartmanı'nın 8'inci katındaki daireye iddiaya göre, hırsızlık amaçlı giren Uğurcan K., evdeki çarşafları önce birbirine ardından balkon demirine bağladıktan sonra sarkarak inmek istedi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI Çarşaflara tutunarak birkaç kat inen Uğurcan K., kumaşın kopması sonucu beton zemine düştü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Uğurcan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.