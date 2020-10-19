Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı - MERSİN

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede son dönemde meydana gelen 11 hırsızlık olayının aydınlatılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.Ekipler, olayların görgü tanıklarıyla görüşüp çevredeki işletmelere ait güvenlik kameraları görüntülerini inceledi.Kayıtlarda tespit edilen aracın 11 hırsızlık olayına karıştığını belirleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.Jandarmaya götürülerek sorgulanan şüpheli hakkında 72 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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