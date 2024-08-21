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        Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandılar

        Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:35
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.

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        Hırsızlık yaptıkları ikametten çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı. Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti. Öte yandan adliye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.

        #kadın hırsızlar
        #Samsun
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