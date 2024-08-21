Hırsızlık yaptıkları evden çıkarken yakalandılar
Samsun'un Atakum ilçesinde bir evden para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde bir adresten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.
Hırsızlık yaptıkları ikametten çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı. Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti. Öte yandan adliye sevk edilen kadınlardan birinin kucağında 2 aylık bebeği olduğu görüldü.