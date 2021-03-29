Hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intiharını araştırmak üzere 2 başmüfettiş görevlendirildi

AA

Emniyet Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organlarında yer alan, "İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlıkla suçlanan polis memurunun intihar ettiği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi Amirliği'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olayın tüm yönleriyle araştırılması için İçişleri Bakanlığınca bir polis başmüfettişi ile bir mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği belirtilerek, tahkikata hemen başlandığı kaydedildi.

İddiaya ilişkin soruşturmanın tüm boyutlarıyla titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Elim olay, Türk Polis Teşkilatını derinden üzmüştür. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına da sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.