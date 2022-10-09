Hırsızlıktan yakalandı, katil zanlısı çıktı

İstanbul'da, otomobil hırsızlığından yakalanan şüphelinin cinayetten arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil çalan iki şüpheliyi tespit etti. Çalışmalar sonucu şüphelilerin çok sayıda otomobil çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini de belirledi. Görüntülerde, şüphelilerin park halindeki bir otomobili çaldığı ve bir evden eşyalarla çıktıkları görülüyor.