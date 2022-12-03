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Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

Hırvat model, Katar'da düzenlene turnuvada cesur kıyafetleriyle gündeme oturmayı başardı

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  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    2022 Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. A Grubu'nun ardından E Grubu'nda da perşembe gecesi büyük bir heyecan yaşandı ve Almanya, sürpriz şekilde turnuvaya veda etti.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Heyecan tüm hızıyla sürerken Hırvat model Ivana Knoll, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Dekolteli giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Knoll, ülkesinin hiçbir maçını kaçırmadı.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Katar hükümeti, stadyumlarda taraftarların uyması gerektiği kuralları turnuvadan önce belirlemişti. Hırvat modele şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulamadı.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Ülkesini desteklemek için Katar'a gelen Ivana'ya herhangi bir ceza verilmeyeceği ve giyim tarzıyla tribüne gelebileceği ifade edildi.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Instagram paylaşımlarıyla da tanınmaya başlayan ünlü model, kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaştı.
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

    Sosyal medyada birçok futbolsever, dekolteli kıyafetleriyle poz veren Hırvat modele destek mesajı gönderdi. 
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor
  • Hırvat model Ivana Knoll, Katar'da büyülemeye devam ediyor

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