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        Hırvatistan'a soruşturma: Türkiye maçı seyircisiz oynanabilir!

        UEFA'nın Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi. Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) tarafından Hırvat taraftarların arasında Hırvat milliyetçi bayrağını birkaç kez açan kişilerin tespit edildiğine işaret edildiği belirtildi. Hırvatistan ceza alması durumunda 12 Ekim'deki Türkiye maçını seyircisiz oynayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:42
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        Hırvatistan'a şok!
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        HNS'den yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile 8 Eylül'de Hırvatistan'ın Rijeka kentinde oynanan karşılaşmada bazı taraftarların Hırvat milliyetçi (Ustaşa) bayrağı açması üzerine, UEFA'nın disiplin süreci başlattığı belirtildi.

        HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verildi.

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        TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

        Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

        Hırvatistan eğer bu cezayı alırsa, ilk iç saha maçını 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile seyircisiz olarak oynayacak.

        Irkçılığa Karşı Futbol Ağı (FARE) tarafından Hırvat taraftarların arasında Hırvat milliyetçi bayrağını birkaç kez açan kişilerin tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "İlk yarının sonunda 2 kişinin söz konusu bayrağı kaldırdığı tespit ediliyor ve güvenlik güçlerine teslim ediliyorlar. HNS de olayın ardından hemen mahkeme sürecini başlattı ve UEFA'ya ilgili kişilerin cezalandırılacağını iletti." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, söz konusu bayrağın stada sokulması noktasında üçüncü bir kişiden de yardım alındığının tespit edildiği belirtilerek, "Ne yazık ki 3 kişinin olumsuz davranışı nedeniyle o gün karşılaşmayı izleyen tüm taraftarlar da olumsuz etkilendi." denildi.

        UEFA, daha önce de bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasaklamıştı.

        Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

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