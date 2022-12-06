Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Japonya'yı penaltı atışlarıyla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hırvat futbolseverler de bu galibiyeti sokaklara çıkarak doyasıya kutladı.

ABONE OL
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, son 16 turunda karşılaştığı Japonya'yı penaltılarla devirip adını çeyrek finale yazdırdı. 
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Mücadelenin 90 dakikası ve uzatma bölümleri 1-1 beraberlikle sona erdi.
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Maçta ilk gol Japonlardan geldi. Maeda 43. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Hırvatlar bu gole ikinci yarıda yanıt verdi. 55. dakikada sahneye çıkan Perisic, attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmedi ve maç penaltı atışlarına kaldı. 
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Penaltılarda kalesinde devleşen Livakovic, 3 penaltı atışında rakiplerine gol şansı vermedi ve Hırvatistan, Japonya'ya 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. 
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Hırvat taraftarlar, takımlarının çeyrek finale yükselmesini başkent Zagreb'de coşkuyla kutladı.
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Zagreb'de bir araya gelen yüzlerce Hırvat taraftar, Hırvatistan bayrakları ve meşalelerle kutlama yaptı.
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

    Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!
  • Hırvatistan'da çeyrek final coşkusu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.