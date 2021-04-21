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Hırvatistan'da insan vücudunun işleyişini anlatan sergi gerçekliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Klovicev Galerisi, estetik anatominin sunumunu olanaklı kılan anatomik örnek koruma yöntemi tekniği olan plastinasyon ile yapılmış vücutların sergilendiği "İnsan Vücudu 2.0-İçimizdeki muazzam evren" konulu sergiye ev sahipliği yapıyor.

Hırvatistan'da insan vücudunun işleyişini anlatan sergi gerçekliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor
AA

İnsanın döllenme sürecinden cenine, bebeklikten çocukluğa, ergenlikten gençliğe, yetişkinlikten yaşlılığa kadar olan tüm yaşam evresini anlatan sergide 15 insan vücudu ile 200'den fazla organ, gerçekçi halleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Sanat Direktörü Toth Gergely, AA muhabirine serginin olağanüstü olduğunu belirterek "Sergiyi ilk kez bir buçuk yıl önce gördüğümde bunun sıradan bir şey olmadığını fark ettim. Sergilenen vücutlar bedenimizin içeriden nasıl çalıştığını açıkça gözler önüne seriyor." dedi.

Serginin ilk kez ABD'nin Orlando kentinde açıldığını belirten Gergely, "Zagreb'deki tıp öğrencileri sergide ziyaretçilere yardımcı oluyor. Herkesin gelip sergiyi gezmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Gergely, serginin Zagreb'in ardından diğer bölge ülkelerde de açılmasının planladığını; sergi ziyaretlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

- İnsan vücudunun muazzam işleyişi gösteriliyor

Zagreb'de iki ay açık kalacak sergide insan solunumu, kas sistemi, hareket sistemi ve kan dolaşımı gibi birçok vücut fonksiyonunu yakından incelemek mümkün.

İnsan vücudunun muazzam işleyişini tüm gerçekliğiyle ziyaretçilerine sunan sergi, insan derisinin altında olup bitenleri üç boyutlu görsellerle sunuyor.

Sergide kullanılan yöntem olan plastinasyon süreci insan dokusunu işlenmiş ve güçlendirilmiş sıvı silikon kauçuk kullanılarak kalıcı şekilde korunmasını sağlıyor.

Böylece hücresel düzeyde korunan, kemik, kas, sinir, kan damarı ve organların karmaşıklığını gösteren bir örnek elde edilirken vücut örneklerinin hazırlanması bir yıldan fazla zaman alabiliyor.

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