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Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamlayan Hırvatistan'ın galibiyeti coşkuyla kutlandı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan çok sayıda taraftar sevinç gösterisinde bulundu

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  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan, turnuvayı üçüncü tamamladı.

     
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Katar'da düzenlenen kupanın yarı finalinde Arjantin'e mağlup olan Hırvatistan ile son şampiyon Fransa'ya yenilen Fas, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve 44 bin 137 taraftarın takip ettiği müsabakada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gvardiol ile 42. dakikada Orsic kaydetti. Fas'ın tek golüne ise 9. dakikada Dari imza attı.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Karşılaşmayı 2-1 kazanan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü oldu. Yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde eden Fas ise turnuvayı dördüncü bitirdi.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Hırvatistan, üçüncülük ödülünü aldı.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende FIFA Başkanı Gianni Infantino ve Katar Futbol Federasyonu Başkanı Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al-Thani, Hırvatistan'ın teknik ekibi ile oyuncularına üçüncülük madalyalarını takdim etti.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Hırvat futbolcular, madalya töreninin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Futbolcular, dünya üçüncülüğünü yakınları ve taraftarlarıyla kutladı.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Hırvatistan Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra üçüncü oldu.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    2018'de final oynayan ancak Fransa'ya yenilerek ikincilikle yetinen Hırvatistan, bu turnuvada Fransa 1998'in ardından ikinci kez üçüncülük kürsüsünde yer aldı.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Hırvatistan, 1998'deki üçüncülük maçında Hollanda'yı da aynı skorla mağlup etmişti.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Josko Gvardiol, Dünya Kupası'nda gol atan en genç Hırvat oyuncu unvanını elde etti.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Hırvat futbolcu, 20 yaş 328 gün ile bu unvanın sahibi oldu. Gvardiol böylece 22 yaş 267 günle 2002 Dünya Kupası'nda fileleri havalandıran Ivica Olic'i geride bıraktı.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

    Turnuvada sergilediği performansla dikkati çeken Josko Gvardiol, üçüncülük maçının en iyi oyuncusu seçildi.
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor
  • Hırvatistan, dünya üçüncülüğünü kutluyor

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