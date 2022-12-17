Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan ve 44 bin 137 taraftarın takip ettiği müsabakada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gvardiol ile 42. dakikada Orsic kaydetti. Fas'ın tek golüne ise 9. dakikada Dari imza attı.