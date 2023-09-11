Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti, liderliğe yükseldi! Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olduğu Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golü Andrej Kramaric kaydetti. Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve bir maçı eksik olan Hırvatistan, 10 puanla liderliğe yükseldi

Habertürk Giriş: 11.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 11.09.2023 - 21:08 facebook

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