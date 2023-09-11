Hırvatistan, Ermenistan'ı tek golle geçti, liderliğe yükseldi!
Hırvatistan, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda konuk olduğu Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golü Andrej Kramaric kaydetti. Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve bir maçı eksik olan Hırvatistan, 10 puanla liderliğe yükseldi
A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu karşılaşmasında Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Vazgen Sargsyan Marzadasht Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 1-0'lık skorla kazandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan puanını 10'a yükselterek Türkiye ile puanını maç eksiğiyle eşitledi ve liderliğe tırmandı. Ermenistan ile 7 puanda kaldı.
Grubun diğer karşılaşmasında Galler, 21:45'te Letonya deplasmanında sahaya çıkacak.