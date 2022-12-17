Dünya Kupası finaline Arjantin ve Fransa kalırken yarı finale kadar yükselmeyi başaran Hırvatistan ve Fas üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Tarihe adını yazdırmak için mücadele verilecek dev müsabakanın öncesinde "Dünya Kupası 3'üncülük mücadelesi Hırvatistan - Fas maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, Hırvatistan - Fas maçı canlı izleyebileceğiniz link ve müsabakanın kanalı ve saati...

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