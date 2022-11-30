Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan ile Belçika, tur için sahaya çıkıyor
ABONE OL

Hırvatistan ile Belçika tur için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan ile Belçika, tur için sahaya çıkıyor

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var.

Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Richarlison maçın yıldızı oldu! Brezilya'nın yıldız oyuncusuna eski sevgiliden gönderme geldi!
DÜNYA KUPASI 2022 Eski sevgiliden gönderme geldi!
Ünlü fenomen Brezilya'nın Dünya Kupası'ndaki her golü için fotoğraf paylaşacağını söylemişti! Casemiro'nun golünden sonra profili ziyaretçi patlaması yaşadı!
DÜNYA KUPASI 2022 Brezilya'nın her golü için fotoğraf...
Dünyaca ünlü model söz verdi! Brezilya şampiyon olursa bakın ne yapacak... - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Söz verdi! Brezilya şampiyon olursa...
Dünya Kupası maçında aşk kokusu! Belçika'nın yıldız kalecisinin sevgilisi göz kamaştırdı!
DÜNYA KUPASI 2022 Dünya Kupası maçında aşk kokusu
Eski defterler hala kapanmadı! Aynı takımdalar ama 8 yıldır konuşmuyorlar! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Eski defterler kapanmadı! 8 yıldır konuşmuyorlar
Dünya Kupası'nın İngiliz yıldızı Conor Gallagher'ın sevgilisini gören bir daha bakıyor! Instagram pozları beğeni yağmuruna tutuldu!
DÜNYA KUPASI 2022 Sevgilisini gören bir daha bakıyor!
Dünya Kupası tribünlerinde giydiği kıyafetiyle gündem olmuştu! Hırvat modelin başı fena halde derde girdi! - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Başı fena halde derde girdi!
Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var
DÜNYA KUPASI 2022 "Altın jenerasyon" birbiriyle konuşmuyor!
Senegal tarih yazdı, ülkede hayat durdu
DÜNYA KUPASI 2022 Senegal tarih yazdı, ülkede hayat durdu
İran: 0 - ABD: 1 | MAÇ SONUCU
DÜNYA KUPASI 2022 Dev maçı kazanan ABD!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.