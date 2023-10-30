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        Haberler Spor Futbol Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic'e milli davet! - Futbol Haberleri

        Hırvatistan'ın aday kadrosu açıklandı: Dominik Livakovic'e milli davet!

        Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın Letonya ve Ermenistan ile oynayacağı maçların kadrosunda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 18:58 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:58
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        Livakovic'e milli davet!
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        Hırvatistan, EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımı'n da yer aldığı D Grubu'nda Letonya ve Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Livakovic, bu maçlar için aday kadroya davet edildi.

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        Hırvatistan, grupta 18 Kasım'da Letonya deplasmanına gidecek ardından 21 Kasım'da sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.

        Hırvatistan'ın aday kadrosu şu şekilde:

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