Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Milli takım kadrosu! - Futbol Haberleri

Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Milli takım kadrosu! - Futbol Haberleri

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu devam ediyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya kozlarını paylaşan millilerimiz, 6. maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Hırvatistan Türkiye milli maçı ile ilgili detaylar...