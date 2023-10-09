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        Haberler Spor Futbol Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde ilk mücadelesine çıkıyor. Grup liderliğini doğrudan ilgilendiren kritik maç öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. Zorlu mücadele öncesinde Hırvatistan Türkiye milli maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hırvatistan Türkiye maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:45
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        Hırvatistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında D Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı Hırvatistan karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılarda hedef Hırvatistan engelini geçip grup liderliğine yükselmek. Peki, "Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

        Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.

        3

        HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        TRT 1 CANLI YAYIN

        4

        EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

        1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)

        2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)

        3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)

        4- Galler / 7 Puan (5 maç)

        5- Letonya / 0 Puan (5 maç)

        5

        A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN VE LETONYA MAÇLARI KADROSU

        KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

        6

        DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

        7

        ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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