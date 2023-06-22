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Hise Global ve Arte Charpentier'den iş birliği

Teknik müşavirlik firması HİSE GLOBAL, tasarım ve mimarlık şirketi ARTE CHARPENTIER ile teknik müşavirlik firması ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı

Hise Global ve Arte Charpentier'den iş birliği
HABERTURK.COM

Teknik müşavirlik firması HİSE GLOBAL, tasarım ve mimarlık şirketi ARTE CHARPENTIER ile teknik müşavirlik firması ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

HİSE GLOBAL ve ARTE CHARPENTIER arasındaki iş birliği üç ana başlıkta toplanıyor. Öncelikle, Türkiye’de hayata geçirilecek şehircilik ve inşaat projelerinde ARTE CHARPENTIER’nin bilgi ve tecrübesinden faydalanmak hedefleniyor. Bunula birlikte Afrika’da özellikle Türk ve yabancı müteahhitler tarafından gerçekleşecek projelere HİSE GLOBAL’in teknik desteği sağlanacak. Orta Asya ve Avrupa’da faaliyet gösteren müteahhitlere ve kamu otoritelerine ise “araziden proje teslimine” bütünsel hizmet sunularak yüksek kalitede, yaşanabilir projelerin verimli bütçe ve zamanlamalar ile hayata geçirilmesi sağlanacak.

HİSE GLOBAL kurucu ortağı Ebru Öz İstanbul'da gerçekleşen imza töreninde, "Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca hem yatırımcılara sağlayacağı güven ortamı ile ekonomimize katkı sağlayacağına hem de sürdürülebilir bir dünya ve gelecek için fark yaratan işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Büyük ölçekte çalışan ilk Türk teknik müşavirlik firması olmak üzere attığımız adımda küresel gücümüzü artırmayı, sürdürülebilir şehircilikte dünyanın en büyük 10 teknik müşavirlik firmasından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

ARTE CHARPENTIER CEO’su Andrew Hobson ise HİSE GLOBAL ile gerçekleştirilen iş birliğini, "Ortak değer ve ilkeleri paylaşıyoruz. Hem Fransa hem de Türkiye zengin kültürel mirasa ve farklı mimari tarzlara sahip olduğundan, bu iş birliği Türkiye'deki mimari ortam, inşaat uygulamaları ve yönetmelikler hakkında kapsamlı bilgiye sahip yerel profesyonellerle iş birliği yapma fırsatı sunuyor. Uzmanlığımızı HİSE GLOBAL ile birleştirerek, Türkiye'deki müşterilerin özel ihtiyaç ve tercihlerine göre uyarlanmış yenilikçi ve kültürel açıdan duyarlı mimari çözümler sunabiliriz. Geleceğe yönelik vizyonumuz, sağlam bir uluslararası mevcudiyet oluşturmaya odaklanmıştır. HİSE GLOBAL ile güçlerimizi birleştirerek onların yerel bilgi ve kaynaklarından faydalanabilir, Türkiye pazarına ilişkin değerli içgörüler edinebilir ve uzun süreli ilişkiler geliştirebiliriz. Bu stratejik ittifak hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte büyük ölçekli projeler üstlenmek için kolektif yeteneklerimizi güçlendiriyor” sözleriyle değerlendirdi.

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