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        Haberler Sağlık Hitit Üniversitesinde tasarlanan kalp masajı aparatı tescillendi | Sağlık Haberleri

        Hitit Üniversitesinde tasarlanan kalp masajı aparatı tescillendi

        Hitit Üniversitesinde geliştirilen kalp masajı aparatı, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tasarım tescili aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:37
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        Hitit Üniversitesi'nin kalp masajı aparatı tescillendi
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        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Çalmaz, Doç. Dr. Gülay Yılmazel ve Prof. Dr. Ali Kemal Erenler tarafından kalp masajının kuvvet etkisini koruyarak uygulanmasını sağlayan kalp masajı aparatı geliştirildi.

        MASAJ SIRASINDA ELİN TOPUĞUNUN DOĞRU KONUMLANDIRILMASINA OLANAK SAĞLIYOR

        Masaj sırasında elin topuğunun doğru konumlandırılmasına da olanak sağlayan tasarım, TÜRKPATENT tarafından tescillendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Çalmaz, aparatı kalp masajı etkinliğini baştan sona kadar korumak üzere tasarladıklarını bildirdi.

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        Aparat üzerinde bulunan etkinlik şeridinin hastanın iman tahtasının altında bulunan çıkıntı üzerine yerleştirildiğini, bu sayede aparatın göğüs duvarına yapıştığını belirten Çalmaz, şöyle devam etti:

        "Yapıştıktan sonra kenarındaki dik olan alanda uygulayıcının el pozisyonunu kavrayarak omuzdan bası yapmasını sağlamak, aynı zamanda bombeli kısmının da baskının uygulayıcının tüm eline yayılmadan sadece elin topuğunda kalmasını sağlamak amacıyla planlandı. Bu şekilde birinci dakikadan itibaren hastadan yanıt alana kadar aynı etkinliği sürdürmek amaçlanıyor."

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Yılmazel de Türkiye'de ölümlerin önemli bir kısmının kalp durması nedeniyle olduğunun altını çizerek, "Hızlı ve etkili şekilde başlatılan kalp masajının her bir dakikasının hayatta kalma oranını yüzde 10 ila 13 arttırdığı belirtilmektedir." ifadelerini kullandı.

        KALP MASAJI SIRASINDA YAPILAN HATALARI EN AZA İNDİRMEK AMAÇLANIYOR

        Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Erenler ise duran kalbin çalıştırılmasında kalp masajının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Gerek temel, gerek ileri yaşam desteğinde kalp masajının etkin olabilmesi için doğru yere, doğru frekansta, doğru derinlikte ve doğru el pozisyonunda yapılması önem arz etmektedir. Kalp masajı yapılırken elin topuk kısmı kullanılmalı, el ayası ve parmak uçları hastanın göğsüne mümkün mertebe temas etmemeli. Ancak uygulamada bu pozisyonun anlaşılmasında bazı hatalarla karşılaşıyoruz. İşte bu hataları en aza indirmek için Ayşe ve Gülay hocalarımızın önderliğinde hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik bir aparat geliştirmeyi düşündük."

        Erenler, geliştirdikleri kalp masajı aparatının TÜRKPATENT tarafından tasarım tescili aldığını kaydetti.

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