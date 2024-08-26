Hititler'den kalan 3 bin 500 yıllık göl kurudu
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 3 bin 500 yıl önce Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı göl, iklimsel değişikliklere yenik düştü. Sarissa Antik Kenti yakınlarındaki "Suppitassu" Kral Gölü kurudu.
Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas'ta, Hititler'den kalma Suppitassu Gölü kurudu.
3 bin 500 yıl önce Hitit kralının baharı karşıladığı ve arınmak için kullandığı göl, iklimsel değişikliklere yenik düştü.
Sarissa Antik Kenti yakınlarında bulunan ve manzarası ile bir dönem kendine hayran bırakan Suppitassu Gölü, sazlıklarla kaplandı.
Alman bilim insanlarınca incelenen ve bir dönem yaklaşık 7 metre derinliğe sahip olan Suppitassu Gölü'nün yağışlarla birlikte yeniden su tutması bekleniyor.
Suppitassu Gölü ile ilgili bilgiler veren Hüseyin Boran, gölün 1977 yılında başlayan Sarissa kazılarıyla ortaya çıkarıldığını söyledi.
Suppitassu Gölü çevresinde tapınak bulunduğunu ve şenlikler yapıldığını belirten Boran, "Kral, Çorum'dan buraya geldiğinde şehre uğramadan önce buraya geliyor. 3 bin 500 yıllık bir tarihi var. Kral önce buraya geliyor, şenliklere katılıyor, daha sonra da şehre iniyor. Kralın tahtı da orada. Hakim bir tepede ayrıca tapınak var. Oraya geçtiğinde ilçenin tamamını görüyor. Karşısında nöbetçi kulübeleri vardı. Zamanla yok oldu. Kazı yapılırken Almanlar geldi. Bot ile girdiler ve 6 buçuk metre dolduğunu söylediler. Burası sahipsiz, bakımsız bir şekilde kurudu. Sarissa'nın ve bu gölün turizme açılmasını istiyoruz" dedi.