Hitler'in yardımcısı Rudolp Hess'in yerine dublörünün hapis yattığı teorisi çürütüldü

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Nazi lideri Adolf Hitler'in yardımcısı ve savaş suçlusu Rudolph Hess'in yerine hapiste bir dublörünün yattığı teorisi DNA testleriyle çürütüldü.
Avusturyalı bilim insanlarının yaptığı DNA araştırmasında Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yıllarca yatan kişinin gerçekten Hitler'in yardımcısı olduğu saptandı.
Rudolph Hess 1941'de kendi kullandığı uçakla İskoçya'ya iniş yaptıktan sonra tutuklanmış ve Nuremberg davalarında ömür boyu hapse çarptırılmıştı.
Hess, 1987'de 93 yaşındayken hücresinde kendisini asmış halde bulunmuştu.
Avusturya'daki Salzburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, Hess'in erkek bir uzaktan akrabasını bulup, DNA örneklerini aldı.
Bu örnekler, Spandau Hapispanesi'nin 7 numaralı ve son mahkumu olan Hess'ten 1982'de alınan kan örnekleriyle karşılaştırıldı.
İki DNA örneği arasında yüzde 100'e yakın benzerlik saptandı.
Hess'in bir dublörünün hapiste yattığı teorisinin başlıca savunucularından biri, hapishanedeki doktoru W Hugh Thomas olmuştu.
Thomas'ın teorisi, Spandau Hapishanesi'nde yatan kişiyle Hess arasında fiziksel farklılıklar bulunmasına ve yıllarca ailesini görmeyi reddetmesine dayanıyordu. Hess'te bunama belirtileri de görülüyordu.
Hess Hitler'in en yakın adamlarından biriydi. Ancak Hitler'in onayı olmadan girişilen bir barış misyonu olduğu sanılan bir hamle yaparak, 1941'de tek başına İskoçya'ya uçmuş ve uçağı burada zorunlu iniş yaptıktan sonra tutuklanmıştı. Hess daha sonra Hitler tarafından reddedilmişti.
Rudolph Hess savaş boyunca İngiltere tarafından hapiste tutuldu.
1946'daki Nuremberg Davası'nda savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan aklanmış, ancak barışa karşı suçlardan hüküm giyip, ömür boyu hapse çarptırılmıştı.
Hess 40 yıl Berlin'deki Spandau Hapishanesi'nde yattıktan sonra, hücresinde asılı bulunmuştu.
1894: Mısır İskenderiye'de doğdu
1914-18: 1. Dünya Savaşı'nda görev yaptı, teğmen rütbesiyle terhis oldu
1920: Hitler'in Nazi Partisi'ne katıldı
1923: Hitler ile birlikte hapsedildi ve sektereki oldu
1933: Hitler'in iktidara gelmesinden sonra yardımcısı oldu
1941: İngiltere'yle barış yapmak için tek başına İskoçya'ya uçtu ve tutuklandı
1946: Barışa karşı suçlardan hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezası aldı
1947: Berlin'deki Spandau Hapishanesi'ne konuldu
1987: Asılı halde bulundu
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