Hız kavgası kanlı bitti 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli’de sokakta hız yapan şahısları uyaran mahalle sakinleri ile araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavga sonrasında otomobilde bulunan şahıslar pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi yaralanırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, Çayırova ilçesinde bulunan Adem Yavuz Mahallesi 2323. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobil sokaktan hızlı geçerken mahalleden Muzaffer M. ve oğlu Muammer M. duruma tepki gösterdi.

SOKAKTA 'HIZ YAPMAYIN' UYARISI CANINDAN ETTİ

Baba ve oğul, sokakta çocuklar olduğu için otomobildeki şahısları hızlı geçmemeleri konusunda uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşünce mahalleliler, araya girerek ayırdı. Kavga esnasında otomobildeki şahıslardan birinin de bıçak çektiği iddia edildi. Mahallelilerin araya girmesiyle olay yatıştırılınca otomobildeki şahıslar önce bölgeden ayrıldı.

BABA OĞULA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Ardından pompalı tüfekle tekrar sokağa gelen şahıslar, Muammer M. ve Muzaffer M.’ye kurşun yağdırdı. Çıkan saçmalardan biri baba Muzaffer M.’ye isabet etti. Ateş eden şahıslar ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muzaffer M., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.