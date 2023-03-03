Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yapay Şelale istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Halil Sarıgül'ün (23) kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendi.

50 METRE İLERİYE SAVRULDU

Sürücü Sarıgül'ün yaklaşık 50 metre ileriye savrulduğu kazada, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bir saate yakın kalp masajı yapılan Halil Sarıgül, kurtarılamadı. Kazayı duyup hastaneye gelen ailesi ve arkadaşları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.