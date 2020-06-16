Hizan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 7 ev karantinaya alındı

AA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni kararlar aldığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde 4, Yenikent, Yeşilova ve Kültür mahallelerinde 3 evin geçici süreyle karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlık çalışanları ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."