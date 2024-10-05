Hizbullah: 20'den fazla İsrail askerini öldürdük ve yaraladık

Hizbullah, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınındaki Malikiye bölgesinde Merkava tankının güdümlü füzeyle hedef alındığını ve tankın yandığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda İsrail'in "seçkin kuvvetlerinden" 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa yakınlarında bulunan Krayot bölgesi ve Kiryat Şimona'daki roket rampaları ve topçu mevzilerine de saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasında da İsrail ordusuna ait "askeri araçlar ve askerlerden oluşan bir gücün hedef alındığı" belirtilen açıklamada, olayda İsrail askerlerinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

REKLAM AA'nın haberine göre; Hizbullah, İsrail'in Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el-Alem mevzisinin yanı sıra kuzeydeki Karmiel ve Sasa bölgelerinin de hedef alındığını kaydetti. İSRAİL'İN LÜBNAN’DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1411 KİŞİ ÖLDÜ Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.